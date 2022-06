Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Schwenningen) Motorradfahrer schlittert gegen Straßenlaterne und Auto

Schwenningen (ots)

Am Montagnachmittag ist gegen 16 Uhr ein sechzehnjähriger Fahrer eines Leichtkraftrades in der Keplerstraße es gestürzt. Vermutlich wegen einer unebenen Stelle kam der Yamaha-Pilot ins Schlingern. Er schlitterte über den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall rutschte der Fahrer noch gegen einen geparkten PKW und wurde hierbei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden am Motorrad und an dem geparkten Auto beziffert die Polizei auf 4000 Euro.

