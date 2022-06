Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Lkrs. VS) Von Bremspedal gerutscht

Bräunlingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen Oberbränd und Unterbränd ist es am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr gekommen. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines VW Sharan war von Oberbränd in Richtung Bräunlingen unterwegs. An der Kreuzung nach Unterbränd und Mistelbrunnen prallte eher gegen den Skoda eines 45-jährigen, der versehentlich in den Kreuzungsbereich rollte. Grund hierfür war, dass dieser offenbar vom Bremspedal rutschte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden .

