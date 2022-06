Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Kreis Rottweil) - Spritzschutz schmilzt und entzündet sich

Schiltach (ots)

In der Galvanikanlage eines Sanitärherstellers ist es am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einer ungewöhnlichen Hitzeentwicklung gekommen. Dadurch schmolz ein Sicht- und Spritzschutz aus Kunststoff. Kurzzeitig geriet die Vorrichtung auch in Brand. Dieser konnte jedoch von Beschäftigten sofort gelöscht werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude von der Feuerwehr geräumt und belüftet. Messungen durch Spezialisten ergaben keine feststellbaren Gefahrstoffe, weder in der Luft noch in der Produktion. Auch das Galvanikbecken selbst blieb unbeschädigt. Zwei Mitarbeiter, die beim Löschen anwesend waren, wurden von einer Ärztin vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus überwiesen. Es entstand nur minimaler Sachschaden. Die Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zudem auch weitere Verantwortliche des Unternehmens, sowie Bürgermeister und Presse. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt.

