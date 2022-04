Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Müllcontainer brennen in Herborner Altstadt

Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

--

Heute Morgen (11.04.2022), gegen 04.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Winkel zwischen Hauptstraße und Turmstraße gerufen. Drei dort im Bereich einer Metzgerei abgestellte Müllcontainer standen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fassade eines der Fachwerkhäuser wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schließt eine Selbstentzündung oder eine technische Ursache aus und geht momentan von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Inbrandsetzung aus.

Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Eine Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Über die Höhe der Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittler der Dillenburger Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat in diesem Zusammenhang zwischen Haupt- und Turmstraße, in dem sogenannten "Haubachswinkel" - seitlich einer Metzgerei, Personen beobachtet? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben?

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell