Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei warnt vor "Vorgerichtliche Mahnung" einer Münchener Anwaltskanzlei - Betrüger wollen Kasse machen!

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Offensichtlich verschicken Betrüger aktuell falsche Mahnungen an Haushalte in Mittelhessen.

In dem Schreiben fordert eine Münchener Anwaltskanzlei Kosten aus einem Dienstleistungsvertrag der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot - 6/49" ein. Per Lastschriftverfahren sollen die Angeschriebenen eine Gesamtforderung von knapp 290 Euro begleichen. Überschrieben sind die Briefe mit "vorgerichtliche Mahnung". Der Dienstleistungsvertrag soll dem Verfasser nach durch eine telefonische Anmeldung und die Angaben persönlicher Daten zustande gekommen sein.

Die unberechtigte Forderung sollte auf keinen Fall bezahlt werden!

Die Polizei geht derzeit davon, dass weder die Anwaltskanzlei "Schmidt und Kollegen" in der Maximilianstraße 34a in 80539 München, noch die erwähnte Lotto Zentrale existiert. Anrufe zur angegebenen Rufnummer führen zu einer Mailbox, deren Ansage keinen Absender erkennen lässt. Zudem schließt die Polizei nicht aus, dass weitere Schreiben mit anderslautenden Anwaltskanzleien oder Gläubigern in den Umlauf kommen.

Die Verbraucherzentrale Hessen weist unter dem folgenden Link: https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/aktuelle-meldungen/digitale-welt/massenhaft-betruegerische-schreiben-von-ks-anwaltssozietaet-in-umlauf-72307 ebenfalls auf die betrügerischen Schreiben hin. Dort sind weitere Informationen und Hinweise abrufbar.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell