Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 28. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Streitigkeiten arten aus

Montag, 27.12.2021, gegen 14:00 Uhr

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, kam es in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale im Einkaufzentrum Löwentor, Wolfenbüttel, Löwenstraße, zu Streitigkeiten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich ein 67-jähriger Kunde für Bankgeschäfte an einem Automaten in der Filiale. Zwei bislang unbekannte Männer hätten sich ebenfalls in den Räumlichkeiten aufgehalten. Im weiteren Verlauf hätten sie gepöbelt und den 67-Jährigen zur Eile angetrieben. Diese Männer hätten zudem keine Mund- Nasenbedeckung getragen. Beim Verlassen der Räumlichkeiten sei der 67-Jährige dann noch gegen eine Scheibe der Bank geschubst worden. Beschreibung der unbekannten Männer: 1.: zirka 190 cm groß, zirka 50 Jahre alt, graue Haare, bekleidet mit dunkler Lederjacke, blauer Jeans und braunen Schuhen, 2.: 190 cm groß, zirka 50 Jahre alt, bekleidet mit Lederjacke und Jeans. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331/933-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell