Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.12.2021.

Peine (ots)

Täter beschädigten abgestellten Pkw.

Peine, Am Schlosswall, 23.12.2021, 10:30-18:30 Uhr.

Nach Angaben der 44-jährigen Geschädigten hatte sie ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz Am Schlosswall abgestellt. Nachdem sie zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, hatte sie eine Lackbeschädigung an der rechten Fahrzeugseite und am rechten Außenspiegel festgestellt. Genaue Angaben zum Tathergang können derzeit nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr.

Peine, Bundesstraße 65 zwischen Posteschenstraße und Rodeberg, 26.12.2021, 17:15 Uhr.

Einigen Hinweisgebern sei die unsichere Fahrweise eines offensichtlich angetrunkenen Mannes aufgefallen und haben daraufhin die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei habe der Mann anfänglich auf keine Haltzeichen der Beamten reagiert. Erst nach weiteren beharrlichen Versuchen der Polizei habe der Fahrer schließlich seinen Pkw gestoppt und es konnte eine Kontrolle erfolgen.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des 42-jährigen Fahrers sicher. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Junge Fahrerin verursachte einen Verkehrsunfall.

Lengede, Broistedt, Lebenstedter Straße, 26.12.2021, 03:15 Uhr.

Eine 19-jährige Fahrerin kam aus derzeit nicht bekannten Gründen innerorts nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß nach derzeitigem Ermittlungsstand offensichtlich ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beiden Fahrzeuge auf dem Gehweg zum Stillstand und wurden hierbei erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.300 Euro.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, ein 18-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Frau war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell