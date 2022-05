Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Bei Kontrolle Drogen gefunden

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 19.45 Uhr meldete eine Frau der Polizei einen betrunkenen Mann, der beim Rewe in Sontheim liegen solle. Weiter teilte sie mit, dass sich dort auch mehrere Jugendliche aufhalten, die dem Mann Steine auf den Bauch legen würden. Als eine Streife des Polizeireviers Giengen an der Örtlichkeit eintraf stellte sich heraus, dass sich die Personen alle kannten und lediglich Blödsinn gemacht hätten. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen wurde bei zwei der Beteiligten eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Diese beiden erhalten nun eine Anzeige.

++++++++++++++++++++++++++++992386, 992535

