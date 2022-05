Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Motorroller verunfallt

Alkohol war Ursache für einen Motorradunfall am Samstagabend

Ulm (ots)

Gegen 20.00 Uhr befuhr ein 59-jähriger mit seinem Yamaha Roller die Landstraße von Giengen kommend in Richtung Herbrechtingen. Beim Pelletswerk wollte er nach rechts auf die B19 einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an Händen und Knien. Sein Motorroller schlitterte einige Meter über die Fahrbahn und krachte in den Renault einer 27-jährigen Frau, die auf der B19 fuhr. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 1.200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Deshalb wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde einbehalten.

