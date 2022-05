Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken Auto gefahren

Zeugen melden der Polizei einen betrunkenen Autofahrer

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeugen der Polizei einen betrunkenen Autofahrer. Der Zeuge konnte in der Sterngasse beobachten, wie der 44-jährige Mann seinen VW einparkten und anschließend schwankend von dem Auto weglief. Der Mann konnte von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest bestätigte, dass der Mann betrunken war. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

