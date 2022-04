Polizei Münster

POL-MS: Fenster aufgehebelt und Werkzeuge entwendet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (24.4., 20:00 Uhr bis 25.04, 06:50 Uhr) in eine Firma an der Wolbecker Windmühle eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in die Innenräume der Elektrofirma. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell