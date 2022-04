Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub - Polizei sucht mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen

Aachen (ots)

Nach einem Raub in der Innenstadt Anfang März sucht die Polizei nun mit Fotos nach zwei unbekannten Männern. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen, so dass das Amtsgericht Aachen einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat. Die Männer stehen in dringendem Verdacht, einem Rentner in einem Parkhaus eine hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen und gestohlen zu haben. (siehe unsere Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5162274)

Die beiden Tatverdächtigen haben beide kurze dunkle Haare. Ein Mann ist schlank. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine graue Hose, weiße Turnschuhe und eine Sonnenbrille. Der andere Mann ist kräftig. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke (der Marke "Superdry"), eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe.

Fotos der Tatverdächtigen gibt es auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/77338.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241-9577-31501 (während der Bürozeiten) und unter der 0241-9577- 34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. (sk)

