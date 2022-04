Polizei Aachen

POL-AC: Mann mit Speer unterwegs

Eschweiler (ots)

Mehrere besorgte Bürger aus Bergrath riefen am Donnerstag (07.04.2022) den Polizeinotruf. Ein offenkundig verwirrter Mann bedrohte gegen 14:30 Uhr mit einem selbstgebastelten Speer wahllos Passanten. In der Nähe des Bergrather Sportplatzes konnten die hinzugerufenen Polizisten dann einen 53jährigen Eschweiler aufgreifen. Dieser hatte ein Messer an die Spitze eines Stocks befestigt und damit Fußgänger in Angst und Schrecken versetzt. Aufgrund seines Verhaltens und seiner wirren Äußerungen riefen die Beamten einen Notarzt hinzu. Dieser veranlasste die Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik.

Lobende Worte fanden die Einsatzkräfte für eine Bergratherin. Die 60jährige Anwohnerin hatte sich mutig vor eine junge Frau gestellt und sie in Sicherheit gebracht, als auch die Jugendliche von dem 53jährigen belästigt wurde.

Und dennoch bittet die Polizei: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern wählen sie immer den Notruf 110!(And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell