POL-AC: Aktuelle Warnmeldung : Wieder "falsche Polizisten" am Draht

Die Polizei Aachen verzeichnet seit heute Morgen eine steigende Zahl von Betrugsanrufen. Bislang sind fast ein Dutzend Anrufe bei der Leitstelle eingegangen. Dabei spielen Unbekannte den Menschen einen tragischen Unglücksfall vor und fordern viel Geld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb es bislang bei Versuchen und es ist niemand zu Schaden gekommen. Die Betroffenen reagierten richtig, legten sofort auf und alarmierten die richtige Polizei.

In der vergangenen Woche war es Tätern jedoch gelungen, von einer Seniorin mehrere 10.000 Euro zu erbeuten. Eine Betrügerin am Draht hatte sich als Polizistin ausgegeben und erläutert, dass eine Familienangehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution gestellt werden. Im Laufe des Tages setzte man die Rentnerin mit weiteren Anrufen und Forderungen unter Druck, so dass diese gleich zweimal Wertsachen an einen Unbekannten übergab. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor betrügerischen Anrufen - bitte beachten Sie:

- Die Polizei fordert keine Kaution und nimmt kein Geld in Empfang. - Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an Unbekannte. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110 und erstatten Sie Strafanzeige. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Weitere Infos bekommen Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ (pw/sk)

