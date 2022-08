Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Jugendliche stürzen mit 125er Maschine - 17-Jähriger leicht verletzt

Melle (ots)

Gegen 21.55 Uhr am Freitag Abend befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die Hoyeler Straße in Richtung Riemsloh. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Bordstein. Daraufhin kam er mit seinem Krad zu Fall und rutschte noch einige Meter auf der Seite über die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu die von dem Rettungsdienst behandelt wurden. Seine 16-jährige Sozia aus Engter blieb unverletzt. Der junge Mann aus Herford wurde in ein Krankenhaus nach Melle gefahren. Seine 125er Maschine war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Angehörige abgeholt.

