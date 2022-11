POL-PPWP: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer eines rot-weißen Sattelschleppers, der am Donnerstagnachmittag in der Mainzer Straße unterwegs war. Der Unbekannte stand gegen 14.15 Uhr mit seinem Lkw an der Ampel auf der Linksabbiegerspur, um in die Donnersbergstraße abzubiegen. Rechts daneben auf der Geradeausspur wartete eine 60-jährige Frau mit ihrem Kia Tucson ebenfalls auf "Grün". Vermutlich beim Abbiegen ...

