Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Junge wird von Unbekanntem geschlagen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

24.11.2021, 16.10 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde ein 14-jähriger Schüler aus Rheinland-Pfalz von einem unbekanntem Mann in der Porschestraße unvermittelt geschlagen, als dieser sich mit Mitschülerin an einem Spielgerät aufhielt. Der Schüler wurde dabei leicht verletzt und im Klinikum untersucht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine Schulklasse aus Rheinland-Pfalz war am Mittwoch bei einem Besuch im Phaeno. In einer Freistunde bekamen die Schüler die Möglichkeit, sich in der Innenstadt zu bewegen. Der 14-Jährige hielt sich mit drei Mitschülerinnen an einer blauen Drehscheibe in Höhe der Restaurants der Porschestraße auf, wo sie Fangen spielten. Nach bisherigen Ermittlungen, sprach ein unbekannter Mann die Jugendlichen an, dass sie aufhören sollten. Die Schüler wunderten sich, spielten jedoch weiter. Plötzlich ging der Mann auf den 14-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Der geschockte Junge kam dabei zu Fall. Gemeinsam mit den völlig aufgelösten Mädchen, wandte sich die Schülergruppe hilfesuchend an den Klassenlehrer, der sich im Bereich des Phaeno aufhielt. Dieser verständigte umgehend die Polizei und einen Rettungswagen, da der Junge über Schmerzen im Gesicht klagte. Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre und trug über einem blauen Oberteil eine dunkle Jacke. Des Weiteren war er mit einer blauen Hose und weißen Sportschuhen bekleidet.

Da der Bereich der Drehscheibe um die Uhrzeit gut besucht ist, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell