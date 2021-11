Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 22-Jährige fährt unter Medikamenteneinfluss Auto - Blutprobe entnommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

24.11.2021, 02.25 Uhr

Dienstagnacht befuhr eine 22-jährige Braunschweigerin mit ihrem Pkw die Heinrich-Nordhoff-Straße stadtauswärts, obwohl sie stark unter Medikamenteneinfluss stand. Vor den Augen einer Zivilstreifenbesatzung missachtete die Frau eine rote Ampel. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Medikamentenkonsum, der sich auf die Fahrweise der jungen Frau ausgewirkt hat. Eine angeordnete Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Dienstagnacht war eine Zivilstreifenbesatzung auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben unterwegs. Einige Meter vor ihnen bemerkten sie die Pkw-Fahrerin, die in Höhe der Saarstraße eine seit geraumer Zeit Rot zeigende Ampel überfuhr. Daraufhin hielten die Polizeibeamten die 22-Jährige an. Bei der Kontrolle gab die junge Frau an, regemäßig Tabletten einnehmen zu müssen. Eine Recherche ergab, dass diese Medikamente die Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigen können. Ein Alcotest war negativ. Weitere freiwillig durchgeführte Tests bestätigten jedoch den Verdacht, dass die Braunschweigerin aufgrund der Tabletten nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen. Eine Blutprobe wurde im Klinikum durch eine approbierte Ärztin entnommen. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, den Einfluss von Medikamenten auf das eigene Fahrverhalten nicht zu unterschätzend. Die Fahrzeugführer sollten sich im Vorfeld genau informieren, inwieweit die von ihnen zu nehmenden Medikamente Auswirkungen z. B. auf ihre Reaktionszeit haben. Im Zweifelsfall sollte auf eine Alternative zum eigenen Fahren zurückgegriffen werden, um sich und andere Verkehrsteilnehmer keiner Gefahr auszusetzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell