Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei führte Lkw-Großkontrolle durch - 17 Fahrzeuge vorübergehend stillgelegt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, B188, Parkplatz P4, Allerpark 23.11.2021, 08.30 Uhr - 15.00 Uhr

Am Dienstag führten 11 Beamte der Regio-Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt auf dem Parkplatz im Allerpark P4, an der B188/Oebisfelder Straße, eine großangelegte Kontrolle des Güterverkehrs durch. Unterstützt wurden sie hierbei von 6 Beamten des Hauptzollamtes Braunschweig. Zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten bei zum Teil widrigen Temperaturen insgesamt 17 Fahrzeugkombinationen und stellten hierbei 49 Verstöße fest.

Vordergründig wurden das Fahrpersonal, die mitzuführenden Dokumente und Genehmigungen, die Fahrzeugtechnik und die Sicherung der Ladung überprüft.

Die festgestellten 49 Verstöße bezogen sich auf Ladungssicherung, Fahrzeugtechnik, erforderliche Genehmigungen, Arbeitsrechtliche Bestimmungen und Sozialvorschriften. Zusätzlich leiteten die Beamten drei Strafverfahren im Bereich des Pflichtversicherungsgesetzes und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ein.

Allen 17 Fahrzeugkombinationen wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der festgestellten Mängel oder Erbringung der erforderlichen Genehmigungen untersagt.

Hauptursachen für die Untersagung der Weiterfahrt waren u.a. die mangelhafte Ladungssicherung und technische Mängel an den kontrollierten Fahrzeugen.

Besonders auffällig war ein Kleintransporter, welcher bereits im Vorfeld durch den TÜV eine Vielzahl technischer Mängel bescheinigt bekommen und diese bis zum Kontrolltag noch nicht behoben hatte. Des Weiteren lag für das Kraftfahrzeug keine Haftpflichtversicherung vor und die fällige Kraftfahrzeugsteuer war ebenfalls noch nicht entrichtet. Ebenso fiel der Fahrzeugführer eines Paketlieferdienstes auf, welcher die erforderlichen Nachweise seiner Lenk-und Ruhezeiten der letzten vier Wochen nicht mitführte, wodurch gegen ihn ein Verfahren im vierstelligen Bußgeldbereich eingeleitet wurde.

Gesamteinsatzleiter Polizeikommissar Sebastian Scherbinski, Koordinator Regionale Kontrollgruppe PI Wolfsburg-Helmstedt: "Die zahlreichen festgestellten Verstöße und Mängel zeigen uns, dass eine kontinuierliche Kontrolle dieser speziellen Fahrzeuggattung geboten ist. Eine nicht ordnungsgerecht gesicherte Ladung kann, beim Verrutschen verheerende Folgen haben", so der Themenbeauftragter für Großraum-und Schwertransporte der Polizeidirektion Braunschweig. "Ist das Ladegut erst einmal in Bewegung, so verändern sich auch die Stabilitätsverhältnisse eines z. B. 36-Tonner. Der Fahrzeugführer kann im schlimmsten Fall nicht mehr entscheidend auf sein Fahrzeug einwirken und Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer , sowie Unfälle mit teilweise schweren Folgen vermeiden."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell