POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflüchtiger ermittelt

Am Freitag, 29.10.2021, gegen 17.50 Uhr, hatte eine 55-Jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug, Toyota / Auris, in Höhe des Anwesens, Dürkheimer Straße 66 in 67227 Frankenthal, ordnungsgemäß in Fahrtrichtung am Straßenrand geparkt. Zur Abstellzeit befuhr ein anderer Autofahrer mit seinem BMW / 530D die Dürkheimer Straße in Richtung Frankenthal. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer des BMWs verzögern und nach rechts an den Straßenrand heranfahren. Bei diesem Fahrmanöver beschädigte der Fahrer des BMWs das geparkte Auto der 55-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Der Fahrer des BMWs flüchtete daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Dank einer 25-Jährigen Zeugin, die den Verkehrsunfall beobachtete, sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notierte und die Polizei verständigte, konnte ein 54-Jähriger Mann als Unfallverursacher ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell