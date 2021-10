Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstellen im Stadtgebiet Speyer (34/2910)

Speyer (ots)

Am 29.10.2021 im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr richtete die Polizei Speyer Kontrollstellen in der Auestraße, der Geibstraße und am St.-Guido-Stifts-Platz ein. Insgesamt wurden 5 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt und 8 Fahrzeugführer die verbotswidrig ein Mobiltelefon bedienten festgestellt. Gegen alle wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Dudenhofen konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem Mann wurde wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell