POL-EN: Hattingen- E-Bike aus Keller gestohlen

Gevelsberg (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag (25.08) zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr in ein Haus in den Weiden einzubrechen. Sie hebelten ein Fenster seitlich der Haustür auf, konnten dieses jedoch nicht öffnen, da ein dahinterstehendes Sofa das Öffnen verhinderte. Die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

