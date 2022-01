Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am 08.01.2022 kam es in der Zeit zw. 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Trierer Straße 42 auf dem Parkplatz der Caritas /Kinderfrühförderung (ehemaliger Parkplatz der alten Poststelle) zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein silberner PKW der Marke Daimler Benz an der Kofferraumklappe beschädigt. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

