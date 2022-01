Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Schilderdiebstahl gesucht

Morbach (ots)

Am Sonntag, 9. Januar, wurde gegen 16 Uhr an einem Heiligenhäuschen in Morbach-Merscheid ein Verkehrsschild gefunden, welches in Richtung Bruchweiler/Idar-Oberstein weist. Eine Absuche in der Ortslage Morbach ergab, dass das Schild in die Industriestraße/abknickende Vorfahrt zur Hochwaldstraße in Richtung Bruchweiler gehört und dort offenbar zuvor abmontiert und entwendet worden ist. Vermutlicher Tatzeitraum ist die Nacht von Samstag, 8. auf Sonntag, 9. Januar. Bislang ist nicht bekannt, wie das Verkehrsschild nach Merscheid gelangte und wer der oder die Täter des Diebstahls sind. Daher sucht die Polizei Morbach Zeugen, die Beobachtungen zu dieser Sache gemacht haben und bittet diese, sich unter den unten stehenden Kontaktdaten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell