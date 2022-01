Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Trier (ots)

Am 08.01.2022 gegen 16:15 Uhr kommt es in der Kohlenstraße in Trier-Tarforst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-Jährigen PKW-Fahrer und einem mit mehreren Fahrgästen besetzten Linienbus. Nach bisherigen Ermittlungen kommt es zum Zusammenstoß, als der PKW-Fahrer vor dem entgegenkommenden Linienbus nach links in die Gustav-Heinemann-Straße einbiegen möchte. Mindestens drei Fahrgäste sowie beide Fahrzeugführer werden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 20-Jährige PKW-Fahrer wird von der Berufsfeuerwehr Trier aus dem Fahrzeug befreit. Die Verletzten werden in Trierer Krankenhäuser verbracht. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten einige Insassen den Linienbus bereits verlassen. Darunter könnten sich weitere Verletzte oder Zeugen befunden haben. Diese werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen. In der Kohlenstraße kam es aufgrund des Rettungseinsatzes für ca. eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

