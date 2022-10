Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte sprühen Hakenkreuze auf Radaranlage der Stadt - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntagmorgen (02.10.2022) sprühten bislang unbekannte Täter in Boele zwei Hakenkreuze auf eine Radaranlage der Stadt Hagen. Gegen 07.00 Uhr wurde der Polizei die Sachbeschädigung an der mobilen Anlage am Fahrbahnrand der Weidekampstraße gemeldet. Die Beamten erkannten, dass Unbekannte großflächig zwei Hakenkreuze mit schwarzer Sprühfarbe aufgesprüht hatten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

