Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines hochwertigen Pkw in der Eickertstraße

Hagen (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Eickertstraße ein blauer Pkw BMW M4 im Wert von ca. 60.000 Euro entwendet. Der Halter hatte seinen Pkw gegen 23:30 Uhr in Höhe des Hauses Nr. 6 abgestellt. Gegen 01:30 Uhr stellte er fest, dass der BMW nicht mehr vor Ort war. Hinweise zu der Tat nimmt die Polzei Hagen unter 02331-9862066 entgegen.

M.S.

