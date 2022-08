Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 19.55 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle Kenntnis über einen Brand auf dem Schulhof der Pestalozzi-Grundschule in Dülmen (Pestalozzistraße). Unbekannte Täter hatten dort ein Holzspielgerät in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An dem Holzturm entstand ein leichter Sachschaden. Hinweise bitte an die ...

