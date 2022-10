Polizei Hagen

POL-HA: Streitigkeiten nach Rapper-Auftritt in den Elbershallen

Hagen (ots)

Im Anschluss an den Auftritt eines szenebekannten Rappers in den Elbershallen in der Nacht auf Samstag, kam es im Anschluss, gegen 02:20 zu verbalen Streitigkeiten zwischen der Anhängerschaft des Musikers und einer anderen Personengruppe. Insgesamt standen sich ca. 40-50 Personen gegenüber, die sich aggressiv zeigten. Bevor die Streitigkeiten eskalieren konnten traf die Polizei ein, woraufhin sich alle Personen umgehend entfernten. Ein Pressevertreter wurde in dem Zusammenhang von Personen einer Gruppe genötigt, seine Bildaufnahmen zu löschen und somit an seiner Berufsausübung gehindert. Die Beamten nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf.

M.S.

