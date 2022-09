POL-GM: #Polizei110 - Live dabei

Nümbrecht (ots) - Eine 20-jährige Waldbrölerin ist am Dienstag (27. September) auf der K17 in Winterborn in den Gegenverkehr geraten. Die Waldbrölerin fuhr um 15:45 Uhr mit ihrem Fiat auf der regennassen K17. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrspur, wo sie mit dem entgegenkommenden VW einer 21-jährigen Nümbrechterin zusammenstieß, die in Richtung Oberbreidenbach unterwegs war. Die Nümbrechterin konnte ...

