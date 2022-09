Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Nümbrecht (ots)

Eine 20-jährige Waldbrölerin ist am Dienstag (27. September) auf der K17 in Winterborn in den Gegenverkehr geraten. Die Waldbrölerin fuhr um 15:45 Uhr mit ihrem Fiat auf der regennassen K17. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrspur, wo sie mit dem entgegenkommenden VW einer 21-jährigen Nümbrechterin zusammenstieß, die in Richtung Oberbreidenbach unterwegs war. Die Nümbrechterin konnte ihren Wagen noch bis zum Stillstand abbremsen, dennoch kam es zur Kollision mit dem Fiat. Ein Rettungswagen versorgte die leicht verletzte Nümbrechterin und brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Waldbrölerin blieb unverletzt. An den beiden Autos entstanden erhebliche Sachschäden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

