POL-GM: Glasscheibe an Schulbushaltestelle zerstört

Gummersbach (ots) - Eine schwer verletzte Person und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (26. September) in Vollmerhausen ereignet hat. Eine 23-jährige Gummersbacherin fuhr um 16:40 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Rospetalstraße in Richtung Vollmerhauser Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie bei Grünlicht gegenüber in eine Hauseinfahrt zu fahren. Der Fahrer eines Honda ...

