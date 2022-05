Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220512-3: Zigaretten bei Einbruch gestohlen - Fahndung nach Tätern aufgenommen

Kerpen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12. Mai) haben zwei unbekannte Täter die Eingangstür einer Tankstelle in Buir aufgehebelt und Zigarettenstangen und -schachteln aus der Auslage entwendet. Polizisten nahmen unmittelbar die Fahndung nach den beiden ungefähr 175 bis 185 Zentimeter großen Tätern auf, die mit einem dunklen Auto flohen. Einer der Männer trug eine blaue Jacke, orangefarbene Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Der zweite Täter war mit einer Jacke mit weißer Kapuze, schwarzen Schuhen und blauen Handschuhen bekleidet.

Hinweise zur Tat, zur Identität der beiden Männer oder dem Fluchtfahrzeug nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.15 Uhr öffneten die Täter die Eingangstür einer Tankstelle an der Bahnstraße. Sie hebelten die Tür einen Spalt weit auf und traten dagegen. Trotz auslösender Vernebelungsanlage verschafften sich die Männer Zutritt und rissen Zigarettenstangen und -schachteln aus der Auslage, die sie in einem großen Beutel verstauten. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Landesstraße (L) 276, wo sie nach Angaben einer Zeugin (68) mit einem dunklen Auto in Richtung Bahnunterführung fuhren. (akl)

