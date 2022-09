Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots)

Eine schwer verletzte Person und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (26. September) in Vollmerhausen ereignet hat. Eine 23-jährige Gummersbacherin fuhr um 16:40 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Rospetalstraße in Richtung Vollmerhauser Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie bei Grünlicht gegenüber in eine Hauseinfahrt zu fahren. Der Fahrer eines Honda CR-V, ein 69-jähriger Nümbrechter, fuhr zu dieser Zeit auf der Vollmerhauser Straße in Fahrtrichtung Friedrichstal. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 23-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Ob der Nümbrechter bei Rotlicht in den Einmündungsbereich gefahren ist, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

