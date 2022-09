Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte kletterten durch Fenster

Wipperfürth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25. September) sind Unbekannte durch ein Fenster in eine Firma in der Straße "Alte Papiermühle" eingebrochen. Um 4:45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang in das Firmengebäude, wo sie aus einem Schrank mehrere Werkzeuge mitgehen ließen. Zeugen hatten zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, die zur Tatzeit durch ein Fenster der Firma hinaus geklettert sind und mit zwei schwarzen Tüten in Richtung Bahnstraße flüchteten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

