Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt im Krankenhaus

Bergneustadt (ots)

Ein Fahrradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Samstag (24. September) schwer verletzt worden. Um 11:18 Uhr fuhr der 54-jährige Bergneustädter mit seinem Zweirad auf dem Rad-/Gehweg der Kölner Straße aus Richtung Pernze kommend in Fahrtrichtung Bergneustadt. Eine 51-jährige Frau aus Drolshagen fuhr mit ihrem weißen Volvo auf der Kölner Straße in gleicher Richtung. Im Bereich des Kreisverkehrs Kölner Straße / Südring beabsichtigte sie, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt fahren. Dabei übersah sie den Radfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 54-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Volvo entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

