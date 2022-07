Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Morgen des 11.07.2022 kam es zwischen 06:25 Uhr und 06:55 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach. Ein schwarzer Opel Mokka mit NK-Kreiskennzeichen war einem Zeugen in diesem Zeitraum dadurch aufgefallen, dass das benannte Fahrzeug extrem langsam fuhr und außerdem mehrfach die Fahrbahnbegrenzung überschritt. Der PKW wurde von St. Ingbert-Hassel aus in Richtung Rohrbach geführt.

In der Oberen Kaiserstraße geriet der Opel mehrfach in den Gegenverkehr, so dass andere Verkehrsteilnehmer zum Teil gezwungen waren, bis zum Stillstand abzubremsen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Opel Mokka kollidierte außerdem beinahe mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer konnte durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden, weitere Ermittlungen wurden jedoch umgehend in die Wege geleitet.

Zeugen - insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer - werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St.- Ingbert (06894/1090) zu melden.

