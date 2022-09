POL-GM: Schockanruf - Geldübergabe in Engelskirchen erfolgt

Morsbach / Gummersbach (ots) - In Morsbach haben Langfinger in den letzten zwei Tagen gleich mehrere Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlt und Bargeld erbeutet. In der Hahner Straße durchwühlten die Täter am Mittwoch (21. September), um 23:07 Uhr das Handschuhfach eines Fiat. In der Straße Oberwarnsbach suchten die Täter in einem VW Polo, einem VW Up sowie einem Opel Astra nach Wertgegenständen. Teilweise waren die Fahrzeuge nicht verschlossen gewesen. Hier ...

mehr