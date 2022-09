Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoaufbrüche

Morsbach / Gummersbach (ots)

In Morsbach haben Langfinger in den letzten zwei Tagen gleich mehrere Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlt und Bargeld erbeutet. In der Hahner Straße durchwühlten die Täter am Mittwoch (21. September), um 23:07 Uhr das Handschuhfach eines Fiat. In der Straße Oberwarnsbach suchten die Täter in einem VW Polo, einem VW Up sowie einem Opel Astra nach Wertgegenständen. Teilweise waren die Fahrzeuge nicht verschlossen gewesen. Hier liegt die Tatzeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstag (22. September), 8:15 Uhr.

Im Gummersbacher Stadtteil Bernberg schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Opel Vectra ein, der in einer Tiefgarage im Zeisigweg parkte. Noch zwei weitere Fahrzeuge, ein Opel Meriva sowie ein Ford Fiesta, waren in der Tiefgarage Ziele der Kriminellen. Auch hier schlugen die Täter jeweils eine Scheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (16. September), 20 Uhr und Donnerstag (22. September), 9:30 Uhr.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach bzw. Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

