Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Schmuck

Wiehl (ots)

In dem kurzen Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 10:20 Uhr sind am Donnerstagvormittag (22. September) Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Rinnchenweg in Weiershagen eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Täter zunächst in den Wintergarten, wo sie eine Glastür einschlugen, um in den Wohnbereich zu gelangen. Hier suchten sie in den verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

