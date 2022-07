Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (30.06.), gegen 15.10 Uhr, befuhr eine Opel-Astra Fahrerin aus Rotenburg die Josef-Durstewitz-Straße in Richtung Seewiesenweg. Eine weitere Mercedes-Fahrerin - ebenfalls aus Rotenburg - befuhr zeitgleich die Richard-Wagner-Straße in Richtung Mündershäuser Straße. An einer Straßenkreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß des Opels mit dem von rechts kommenden Mercedes. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (26.06.), gegen 12 Uhr, bis Montag (27.06.), gegen 14:30 Uhr, war der schwarze 1er BMW einer Frau aus Bad Hersfeld in der Sternerstraße Höhe Hausnummer 9 geparkt. Als die Dame am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite und dem dort befindlichen Spiegel fest. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro an dem schwarzen Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen Straßenlaterne gefahren und geflüchtet

Schotten-Rainrod. Am Mittwoch (29.06.), gegen 19:30 Uhr, wurde der Mast einer Straßenlaterne an der Ecke "Zum Stausee" in Höhe der Hausnummer 5 und Kreuzweg beschädigt. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen blauen Lkw bis 3,5 t. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

