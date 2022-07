Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Bike-Zubehör - Einbruch in Lagerhalle - Einbruch in Vereinsheim

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von E-Bike-Zubehör

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Dienstagvormittag (28.06.) bis Mittwoch (29.06.) unberechtigten Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Wittastraße. Anschließend entwendeten die Langfinger den Akku-Schlüssel eines E-Bikes, eine Ladestation des Herstellers "Bosch" und ein Lenker-Display, bevor sie sich sodann in die angrenzende Garage des Hauses begaben. Hier bauten die Täter den Akku aus dem E-Bike aus und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Wildeck. Eine Lagerhalle im Naturschutzgebiet Rhäden wurde in der Nacht zu Donnerstag (30.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines Schlosses gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie verschiedene Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien im Wert von circa 500 Euro entwendeten. Zudem entstanden 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Philippsthal. In ein Vereinsheim im Meisenweg brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntag (26.06.) bis Donnerstag (30.06.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus welchem sie mehrere Kisten Bier und Radler, eine Kiste mit Schnaps sowie einen schwarzen und einen silbernen Werkzeugkoffer stahlen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro. Zudem entstand Sachschaden in etwa gleicher Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell