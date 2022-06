Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorrad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Motorrad gestohlen

Philippsthal. Aus einer Scheune einer gewerblich genutzten Anlage in der Heringer Straße im Ortsteil Heimboldshausen entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (29.06.) ein Kraftrad des Herstellers "Yamaha", Modell MTN690-A, mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-CM 80. Das Motorrad hat einen Wert von etwa 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

