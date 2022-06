POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Handtasche aus Auto entwendet

Fulda (ots) - Am 29.06.2022 ereignete sich in der Zeit von 19:30 Uhr bis 19:40 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Neuhof in der Fuldaer Straße 31 a eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugecke eines weinroten Renault Koleos und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeugheck in Höhe von 500,- Euro. ...

