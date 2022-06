POL-OH: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der B 254 bei Angersbach (Erstmeldung)

Fulda (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (28.06.) in ein Einfamilienhaus im Iltisweg ein. Die Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zum Gebäude und stahlen persönliche Gegenstände, einen Fernseher sowie einen Laptop im Gesamtwert von mehreren ...

mehr