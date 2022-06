Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Künzell. Bei einem Unfall am Dienstag (28.06.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 10.40 Uhr den Kreisel aus Richtung Schulstraße kommend und verließ ihn in Richtung Edelzeller Weg. Danach wechselte er nach derzeitigen Erkenntnissen beim Herausfahren vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem VW eines 68-Jährigen, welcher den Kreisel in gleiche Richtung befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW und der Lkw touchierte dessen gesamte linke Seite.

Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Ein weißer Skoda-Fabia wurde in der Zeit von Montag (27.06.), gegen 19 Uhr, bis Dienstag (28.06.), gegen 15 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Pkw war zur Unfallzeit am rechten Fahrbahnrand des Zieherser Weges in Höhe der Hausnummer 28 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher die Fahrertür des Skoda beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. In der Zeit von Dienstag (28.06.), 8 Uhr, bis Mittwoch (29.06.), 8 Uhr, wurde ein silberner Hyundai-Matrix von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Hyundai war zu Unfallzeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Mehlerstraße zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den Hyundai am linken Fahrzeugheck beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Linienbus - Sechs Personen leichtverletzt

Rotenburg-Mündershausen. Am Mittwochvormittag (29.06.), gegen 9.10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Busfahrer aus Bebra mit einem Linienbus die L 3336 aus Rotenburg-Mündershausen kommend in Richtung Rotenburg. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen musste der Fahrer das Fahrzeug dabei stark abbremsen und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Bus. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam auf der Straße "Alte Landkaute" zum Stehen. Im Bus befanden sich fünf Schulkinder im Alter von 11 bis 14 Jahren - alle aus Rotenburg -, die leichtverletzt mit Rettungswägen in Krankenhäuser verbracht wurden. Der 34-jährige Fahrer wurde ebenfalls leichtverletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Bus musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 13.000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Rotenburg. Zur Unfallzeit am Dienstag (28.06.), gegen 14.15 Uhr, parkte ein Mercedes-Kombi-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Mündershäuser Straße. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra parkte seinen Golf gegenüber des Parkplatzes am rechten Fahrbahnrand. Beim Ausparken stieß die Fahrerin mit dem Heck gegen die Fahrerseite des Golfs. Es entstand Gesamtschaden von circa 16.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Unfallflucht

Schotten. In der Nacht zu Montag (27.06.) parkte ein Fahrer seinen Audi A6 in der Straße "Vor der Warte" gegenüber der Hausnummer 19. Als er gegen 9:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schotten. In der Zeit von Sonntagvormittag (26.06.), gegen 11 Uhr, bis Montagmorgen (27.06.), gegen 8:30 Uhr, parkte die Fahrerin eines Beförderungsunternehmens einen Ford Transit Kleinbus auf einem Abstellplatz in der Straße "Am Lindenhof" gegenüber der Hausnummer 7. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Schrammen an der vorderen rechten Stoßstangenecke. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

