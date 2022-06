POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Peter J.

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Schwimmbad Alsfeld. Ein Schwimmbad in der Straße "An der Bleiche" wurde in der Nacht zu Dienstag (28.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch das Zerstören eines Glaseinsatzes einer Zugangstür zum Eingangsgebäude gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Täter hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die ...

