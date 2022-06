Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschäftseinbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.06.) in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Weinstraße. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

