Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Pkw gestohlen - Diesel-Diebstahl - Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (28.06.) in ein Einfamilienhaus im Iltisweg ein. Die Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zum Gebäude und stahlen persönliche Gegenstände, einen Fernseher sowie einen Laptop im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen zwischen Sonntagmittag (26.06.) und Dienstagmorgen (28.06.) einen grauen VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen FD-T 1308 im Wert von circa 10.000 Euro vom Hinterhof einer Gaststätte in der Marktstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel-Diebstahl

Fulda. In der Sickelser Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.06.) mehrere hundert Liter Kraftstoff im Wert von circa 600 Euro von einer Baustelle. Die Täter hebelten dazu ein Dieselfass auf und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Neuhof. Im Bereich einer Schule in der Straße "Am Opperzer Berg" stahlen Unbekannte am Dienstag (28.06.), zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, das Versicherungskennzeichen 035 LST von einem Roller. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell