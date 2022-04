Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Coesfelder Straße sind Unbekannte in einen Keller eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am vergangenen Donnerstag (07.04.22) und 14.45 Uhr am Dienstag (12.04.22) verschafften sich die Täter Zugang. Sie entwendeten einen Akkuschrauber.

Bargeld und Schmuck erbeuteten Unbekannte am Dienstag (12.04.22) aus einer Wohnung an der Eisenbahnstraße. Zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr brachen die Täter die Wohnungstür auf.

Auch in einen Kindergarten an der Clemenstraße in Buldern brachen Unbekannte ein. Zwischen 17.30 Uhr am Dienstag (12.04.22) und 6.50 Uhr am Mittwoch (13.04.22) hebelten die Täter ein Fenster auf, durchsuchten Räume und verwüsteten das Büro. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

